Probeerde John Crombez minister Vandeput te doen aftreden met vervalste mails? Ze staan namelijk boordevol fouten Redactie

02 juni 2018

00u00 49 Heeft John Crombez geprobeerd om defensieminister Vandeput te laten aftreden op basis van vervalste mails? Eén ding is zeker: de twee nieuwe mails waarmee de sp.a-voorzitter deze week kwam aandraven, staan boordevol fouten.

Het ultieme bewijs dat Steven Vandeput (N-VA) de Kamer belogen heeft in het F-16-dossier: dat moesten de twee mails zijn waar Crombez woensdag mee uitpakte. In de eerste mail, van april vorig jaar, laat een onbekende kolonel aan de kabinetschef van Vandeput - met volgens sp.a de minister zelf in CC - weten dat de Belgische F-16's "minimum 4.000 vlieguren" meer aankunnen dan gedacht. In de tweede, van september en met dezelfde geadresseerden, schrijft een onbekende militair dat het "perfect mogelijk is om onze F-16's te upgraden" en dus langer te laten vliegen. Vandeput had het meteen over "gefabriceerd materiaal".

Dat lijkt nu bevestigd te worden: zes militaire bronnen, die 'De Morgen' contacteerde, zeggen dat de mails niet koosjer zijn en waarschijnlijk vals. Hoewel niemand voorlopig sluitend bewijs kan aandragen, is de opeenstapeling van vormelijke en inhoudelijke fouten te groot.

Fantast

Als de mails inderdaad vervalst zijn, dan blijven er drie opties over. De eerste: sp.a heeft ze zelf opgesteld. Die kans lijkt echter klein, aangezien Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) de afgelopen dagen óók drie anonieme legermails binnenkreeg. Die komen allicht van dezelfde bron als die van sp.a, aangezien ze een aantal dezelfde fouten bevatten. Zo staat in de afzenderbalk Lt-Gen., maar in het mailsysteem van het leger is het onmogelijk om een graad in te vullen in de afzenderbalk. Het systeem werkt alleen met de naam en voornaam. En één van Vuyes mails is ook verstuurd naar 'info@vandeput.fgov.be', een algemeen adres van het kabinet, dat online te vinden is. Het leger gebruikt 'steven.vandeput@vandeput.fgov.be'.

Vuye kreeg die mails per koerier bezorgd in de Kamer, na telefoontjes met een mannelijke tipgever van wie hij de naam niet kent. De tweede optie is dan ook dat er een fantast aan het werk is. De derde is dat iemand moedwillig vervalste mails heeft gelekt, om de oppositie achteraf in diskrediet te brengen. "Ik vraag nu aan Vandeput om in het parlement duidelijkheid te geven: zijn deze mails echt of niet? Want in beide gevallen zijn ze zeer ontrustwekkend", benadrukt Vuye.

Niet gecheckt?

Crombez benadrukt dat het niét om 'fake news' gaat, al geeft hij toe dat hij zelf niet zeker is dat de twee nieuwe mails echt zijn. "Sp.a heeft intussen 9 legermails openbaar gemaakt. Van 7 daarvan ben ik 100% zeker dat ze authentiek zijn - dat betwist ook niemand. En van twee daarvan ben ik het niet helemaal."

De auteur van de mails kent hij niet - ook aan hem werden ze per koerier bezorgd. Of hij de echtheid dan niet heeft nagetrokken? "Ik heb rondgehoord bij mijn militaire bronnen. Zij bevestigden mij dat deze mails hebben gecirculeerd in het leger en dat Vandeput de boodschap die in die mails staat, heeft doorgekregen. Kijk: als Vandeput toch zo zeker is dat we het allemaal 'fake news' is, dat hij ons de bestemmeling - zijn kabinetschef Claude Van de Voorde - onder ede laat ondervragen in het parlement. Dan zijn we zeker. Maar dat wil Vandeput dan weer niet." (JVH)