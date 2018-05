Pro-Palestijnse militanten verstoren concert in Bozar TK

25 mei 2018

13u26

Bron: Belga 0 Twee militanten die strijden voor de Palestijnse zaak hebben gisterenavond in de Bozar een pianoconcert verstoord van Hélène Grimaud, begeleid door het Filharmonisch Orkest van Phildelphia. De politie werd op de hoogte gebracht van het incident, maar Bozar had beide al verwijderd voor de komst van de agenten.

De twee klommen het podium op en riepen "Boycott Israël, Free Palestine". Het ging om activisten van de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties). BDS is een wereldwijde campagne die op vreedzame wijze oproept tot verzet tegen Israël.

Het Filharmonisch Orkest van Philadelphia is bezig aan een tournee die eindigt in Israël en samenvalt met het zeventigjarige bestaan van de staat. Het is niet de eerste keer dat de tournee verstoord wordt voor de Palestijnse zaak, zegt Diane Van Hauwaert van de persdienst van Bozar.