Pro-deo advocaten mogen niet langer 'remgeld' vragen, oordeelt Grondwettelijk Hof kg

21 juni 2018

16u07

Bron: Belga 0 Mensen die juridische bijstand zoeken maar niet over voldoende middelen beschikken, zullen niet langer een forfaitaire bijdrage moeten betalen aan hun pro deo-advocaat. Die verplichte bijdrage bestaat sinds 2016 en kan oplopen tot 50 euro per procedure. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag dat zo'n forfait "een aanzienlijke vermindering inhoudt" van de bescherming van het recht op juridische bijstand, die door de grondwet wordt gewaarborgd.

De persoonlijke bijdrage is ingevoerd bij de hervorming van de juridische bijstand, die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uitwerkte. Verschillende armoedeverenigingen en de liga voor de mensenrechten vochten de wet over die hervorming aan bij het Grondwettelijk Hof.

De persoonlijke bijdrage werd in het leven geroepen als een soort 'remgeld': het moet mensen aanzetten om na te denken voor ze een procedure opstarten, zeker als het gaat om bedragen die lager liggen dan de kosten van de procedure of als de kans op succes onbestaande is. Het bedrag van de bijdrage kan tot 50 euro oplopen per procedure.

"Aanzienlijke kost"

"Ook al heeft de wetgever de bestreden financiële bijdragen 'bescheiden' of 'symbolisch' genoemd, toch kan het bedrag ervan (....) aanzienlijk worden geacht voor de rechtzoekenden die vallen onder de kosteloze juridische bijstand en die, per hypothese, slechts over weinig bestaansmiddelen beschikken", oordeelt het Grondwettelijk Hof.

De bedragen die al betaald zijn voor zaken die al beëindigd zijn, kunnen dat geld niet recupereren. Voor lopende zaken moeten de bijdragen terugbetaald worden.

Andere maatregelen uit de hervorming die bij het Grondwettelijk Hof werden aangevochten, blijven wel overeind.