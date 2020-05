Privésauna's blijven in de kou staan: “Nochtans is er geen enkele belemmering om te openen” SPS

14 mei 2020

14u25

Bron: Belga 348 De privésauna's blijven ook na de beslissingen van de laatste Nationale Veiligheidsraad in de kou staan. Uitbaters kunnen op elk moment sociale afstand houden en er is dus geen enkele belemmering om privésauna's niet te laten openen op 18 mei. Dat zegt de Sauna Vereniging België (SVB).

SVB, de beroepsvereniging van Belgische privé- en publieke sauna's, vraagt de Belgische politici, economische adviseurs en gezondheidsexperts om meer aandacht te hebben voor het verschil tussen private en publieke sauna's. "Onze sector beseft heel goed dat gezondheid vandaag op de eerste plaats komt, zegt Erik Defillet, voorzitter van SVB. "Toch stellen wij vast dat privésauna's op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag onterecht in de kou zijn blijven staan.”

De laatste weken heeft de beroepsfederatie bij de verschillende actoren geprobeerd om het verschil tussen privé- en publieke sauna uit te leggen. "Privésauna's werken steeds op reservering en ontvangen per tijdsblok slechts twee of maximaal vier mensen, die dan nog tot dezelfde bubbel behoren. Zij komen niet in contact met de andere klanten, gezien de reservaties niet aan mekaar aansluiten. Er is op elk moment sociale afstand met de klant en na elk bezoek wordt alles grondig gereinigd en ontsmet. Er is dus geen enkele belemmering om privésauna's niet te laten openen op 18 mei", benadrukt Defillet.

Positieve werking

Bovendien wijst SVB op de positieve werking van een sauna op het immuunsysteem, belangrijk in de strijd tegen Covid-19. In zwembaden en jacuzzi's worden de viruspartikels meteen vernietigd door de ontsmettende chloor. "Bij onze leden heerst er onbegrip waarom echte contactberoepen als tattooshops en schoonheidscentra wel kunnen openen. Ook naar het museum gaan kan leuk zijn, maar is toch niet direct een essentiële levensbehoefte", aldus Defillet.

Er is volgens de beroepsfederatie ook het financiële aspect. "Bij sauna's, zowel privé als publiek, spreek je meteen al over miljoeneninvesteringen. Bij vele van onze leden staat het water dan ook tot aan de lippen. We appreciëren de inspanningen van de regering om bedrijven en zelfstandigen financieel te ondersteunen, maar vrezen dat dit in ons businessmodel slechts een druppel op een hete plaat is.”

Een rondvraag bij de leden leert dat bij verder uitstel van de opening 25 procent van alle jobs in gevaar is. Eén derde van de leden vreest grotere moeilijkheden met mogelijk een faillissement en extra banenverlies tot gevolg. De sectorfederatie roept dan ook om bijkomende steunmaatregelen indien haar bedrijven langer dan nodig de deuren moeten gesloten houden.

