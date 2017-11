Privéfirma gaat kazerne van special forces in Heverlee bewaken TT

12u53

Bron: Belga 0 BELGA Kazerne 'Cdt De Hemptinne' in Heverlee zal voortaan door Securitas bewaakt worden. De private beveiligingsfirma Securitas gaat de kazerne 'Cdt De Hemptinne' in Heverlee, de thuisbasis van onder meer de special forces en de jagers te paard, bewaken. Dat kondigt het bedrijf aan. De regering besliste in februari al dat de opdracht zou worden uitbesteed aan een privéfirma, zodat de militairen zich meer kunnen focussen op hun kerntaken.

Securitas sleepte de overheidsopdracht binnen en krijgt nu drie maanden de tijd om de beveiliging op het terrein op punt te stellen. De firma kreeg een contract van 4 jaar, dat daarna nog met een jaar verlengd kan worden.

Securitas zal zich op de site in Heverlee vooral toespitsen op toegangscontrole, bewaking en inbraakdetectie, zegt woordvoerder Koen Colpaert.

De federale ministerraad gaf minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in februari de toestemming om een overheidsopdracht op te starten voor de uitbesteding van de wacht aan een private firma. Defensie moet evolueren naar een kleiner, beter uitgerust leger, dat zich kan focussen op de kerntaken. Voor niet-militaire ondersteunende diensten, zoals bewaking, wordt daarom zoveel mogelijk een beroep gedaan op partners binnen de overheid of de privé.

Dat Defensie een beroep doet op privéfirma's, is niet nieuw. Het gebeurt ook al voor zaken als onderhoud of commercieel transport. In de Koninklijke Militaire School KMS staat het private cateringbedrijf Sodexo sinds augustus bijvoorbeeld in voor de bereiding en bedeling van de maaltijden.

Meer over Securitas

politiek

overheid

Defensie

Heverlee

defensie