Privébussen om drukte bij De Lijn tegen te gaan TTR

12 september 2020

07u12

Bron: Belga 16 De Vlaamse regering gaat privébussen inzetten om de overvolle bussen van De Lijn te ontlasten. Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) maakt daar 12,5 miljoen euro voor vrij. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

De Lijn kampt sinds de start van het schooljaar met drukke bussen. Virologen pleiten voor de inzet van meer bussen op schoolverbindingen, om de bezetting zo laag mogelijk te houden. Maar volgens De Lijn zet de busmaatschappij al alle mogelijke voertuigen in.

De Vlaamse regering heeft daarom vrijdag beslist privébussen in te zetten. Volgens de huidige metingen gaat het over 600 extra ritten op dagbasis of de inzet van 300 extra voertuigen tijdens de spits. Vandaag staat het grootste deel van de vloot van de private bus- en autocarbedrijven stil. Het gaat over zo'n 1.700 voertuigen.

"De extra bus zal de reguliere lijnbus volgen en vlak achter de lijnbus op dezelfde plaatsen stoppen", zegt minister Peeters.

Lees ook. Fayah (7) zit elke dag 5 uur op de schoolbus: “Ze komt oververmoeid en met hoofdpijn thuis” (+)