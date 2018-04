Privébewakers blijven voorlopig patrouilleren op snelwegparkings IB

03 april 2018

05u08

Bron: Belga 366 Privébewakers blijven voorlopig actief op de snelwegparkings in ons land, om de toestroom van transmigranten tegen te gaan. Dat is beslist door de regering en de gewesten. West-Vlaams procureur Frank Demeester vraagt de overheid intussen een centraal punt op te richten waar alle dossiers rond transmigranten worden afgehandeld, om de werkdruk op de politie te verlichten.

De privébewaking op snelwegparkings werpt zijn vruchten af. Sinds de bewakers zo'n twee maanden geleden voor het eerst werden ingezet, zijn er in totaal bijna 600 transmigranten opgepakt. Dat zijn vluchtelingen die via ons land Groot-Brittannië proberen te bereiken.

Het aantal opgepakte migranten, die zich in vrachtwagens verbergen om ongezien op hun bestemming te geraken, is week na week toegenomen. "Midden februari telden we er zo'n 56 per week", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), aan de VRT. "Twee weken later zaten we al aan 154 transmigranten die opgemerkt werden. Dat cijfer stagneert nu."

Dat betekent niet dat het probleem groter geworden is. "We weten nu beter op welke parkings we moeten zijn. Het probleem is nog niet opgelost. Daarom is het nodig dat we de bewaking voortzetten."

Politie

De West-Vlaamse politie kreunt intussen onder de werklast door de vele opgepakte transmigranten, zo berichten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag.

Nadat ze zijn opgepakt, volgt immers nog een lange, tijdrovende administratieve procedure. "Er moeten vingerafdrukken worden afgenomen, onze diensten moeten nagaan of die mensen geseind staan, enzovoort", zegt West-Vlaams procureur Frank Demeester. "Daarna is het vaak nog wachten op de Dienst Vreemdelingenzaken. Al die tijd kunnen de agenten niet ingezet worden voor andere ­taken."

Demeester pleit daarom voor een centraal punt waar alle dossiers rond transmigranten worden afgehandeld. Binnenlandse Zaken zegt niet gekant te zijn tegen een centraal punt. "Maar op dit ­moment kiezen we voor mobiele teams, die vanuit Brussel komen helpen met de dossiers", klinkt het.