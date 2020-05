Private verhuur en verkoop zonder immokantoor opnieuw mogelijk: “Ook studenten mogen met een gerust hart op zoek naar een kot” AW

15 mei 2020

15u47 48 Op initiatief van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zet de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen voor privaat verhuur en verkoop, zonder tussenkomst van een immokantoor. Vanaf maandag mogen particulieren opnieuw verhuren, en dus ook plaatsbezoeken houden.

Maandag mochten de immokantoren hun activiteiten reeds hervatten. Ze kregen daarvoor groen licht van de Nationale Veiligheidsraad. Maar voor het gros van de huurwoningen was er nog geen oplossing. “Immokantoren verhuren 25 procent van de woningen in Vlaanderen, het aandeel private huur zonder immokantoor bedraagt bijna 40 procent. Voor deze grote groep had de Nationale Veiligheidsraad tot nu toe geen uitsluitsel gegeven,” vertelt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele.

“Private eigenaars die met een immokantoor werken, mochten hun woningen opnieuw verhuren. Maar de Vlaming die een geërfd huisje zelfstandig wilde verhuren, mocht dat niet. Dat voelt toch aan als oneerlijke concurrentie?” Dus vroeg Diependaele aan de Nationale Veiligheidsraad om daar héél dringend een oplossing voor te vinden.

Studentenverhuur

Heel wat laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs zullen volgend jaar verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Een deel van die leerlingen zal ook op kot gaan. Binnen de studentenverhuur vindt ook heel wat private huur zonder immokantoor plaats. “In studentensteden zoals Gent of Leuven hangen de eigenaars meestal een A4 uit aan het raam met de boodschap ‘studentenkot te huur’. Ook voor die studentenhuur staat het licht nu op groen. Ouders en studenten mogen nu met een gerust hart op zoek gaan naar een ideaal studentenkot”, aldus minister Diependaele.

Private verkoop zonder immokantoor

In lijn met de private verhuur, mogen de Vlamingen hun huis nu ook verkopen zonder tussenkomst van een immokantoor. “De helft van de verkochte woningen in ons land vinden plaats zonder immokantoor. Deze grote en belangrijke markt kan vanaf maandag ook met een gerust geweten plaatsbezoeken organiseren”, licht Diependaele toe.

Draaiboek

Minister Diependaele had al een draaiboek klaar voor de plaatsbezoeken met een vastgoedmakelaar. “Dat draaiboek trekken we volledig door naar dit deel van de huurmarkt. Mondmaskers, alcoholgel, eigen balpennen gebruiken, sleutels ontsmetten, kamers verluchten,... Al deze richtlijnen gelden ook voor private huur zonder immokantoor”, laat Diependaele weten.