Privacywaakhond wil Carrefour horen over betalingen met vingerafdruk

21 november 2019

13u29

Bron: belga 2 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaat contact opnemen met supermarktketen Carrefour over de plannen om betalingen met een vingerafdrukscanner te testen. Dat zegt een woordvoerster van de GBA.

Gisteren raakte bekend dat Carrefour in ons land testen wil doen rond betalen via een vingerafdruk. Tussen maart en juni heeft de supermarktketen al een beperkt aantal klanten van een winkel in Brussel hun klantenkaart laten oproepen via een vingerafdruk. Nu die test afgelopen is, wil de keten een stap verder gaan. De komende weken moet duidelijk worden waar en wanneer er getest wordt.

Het is maar de vraag of die test in lijn is met de privacywetgeving, die streng is over biometrische persoonsgegevens. De gegevensbeschermingsautoriteit nam nog geen standpunt in, maar wees er al op dat de supermarktketen zich voor aanvang van de verwerking van biometrische gegevens zal moeten afvragen of die verwerking absoluut noodzakelijk is: "Is de verwerking van biometrische gegevens proportioneel in dit geval? Is het scannen van vingers het minst invasieve betalingssysteem?".

Nu heeft de privacywaakhond dus besloten om zijn oor al eens te luisteren te leggen. "Gelet op de gevoeligheid van de verwerking van biometrische gegevens, heeft de GBA besloten Carrefour te contacteren om meer informatie over dit project te krijgen", luidt het.

De supermarktketen zei gisteren dat ze voor het project werkt met een firma die in overeenstemming is met GDPR, de Europese privacyregelgeving.