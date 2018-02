Privébedrijf checkt of Antwerpse leefloners geen huis in buitenland hebben mvdb

02 februari 2018

10u41

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 4 Het Nederlandse bedrijf Soza Xpert is gisteravond door de Antwerpse OCMW-raad aangeduid als partner om in het buitenland op zoek te gaan naar eigendommen van personen die in Antwerpen een leefloon ontvangen of in een sociale woning gehuisvest zijn. Soza Xpert zou een beroep doen op advocaten, makelaars en taxateurs in landen als Turkije, Marokko, Polen, Spanje en Nederland.

Het bedrijf kan wel nog niet meteen aan de slag, onder meer omdat er nog juridische onduidelijkheid bestaat over het systeem, dat nog niet eerder in ons land werd toegepast.

In Nederland bestaat de praktijk om dergelijke gevallen van fraude op te sporen wel al in verschillende steden en dat zou daar al goede resultaten hebben opgeleverd. In België zou Antwerpen de pioniersrol vervullen.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) laat weten dat er via Binnenlandse Zaken een uitzondering zal worden gevraagd om als privébedrijf opsporingswerk te kunnen doen in opdracht van het OCMW. Daarmee zal Soza dan de facto onder de wet van de privédetectives vallen.

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) had eerder deze week verklaard dat dat laatste verplicht is bij vermogensonderzoeken en het Antwerpse OCMW gaat daar dus nu op in. In Nederland zijn de medewerkers van Soza geen privédetectives.

"We willen met ons vermogensonderzoek geen enkele nationaliteit viseren", verklaarde de woordvoerder van Duchateau eerder deze week. De Nederlandse stad Tilburg is in december veroordeeld omdat ze zich bij haar vermogensonderzoek beperkte tot inwoners met de Turkse nationaliteit.