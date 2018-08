Prins Laurent zoekt verloren miljoenen in Luxemburg IB

03 augustus 2018

05u02

Bron: Belga 6 Met een arrest van een Brusselse rechtbank onder de arm daagt de oude vzw van prins Laurent de Libische staat voor een Luxemburgse rechter. De vzw, die in 2008 een peperduur herbebossingsproject opstartte in Libië, eist zo'n 50 miljoen euro nadat de Libiërs het contract eenzijdig hebben opgezegd. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.

In 2014 velde een Brusselse rechtbank een arrest waardoor de Libiërs zo'n 50 miljoen euro moeten ophoesten. Maar het land, dat in chaos is terechtgekomen na de dood van leider Moe'ammar Khadaffi, weigert dat. Daarop ging een onderzoeksrechter achter de fondsen aan van Khadaffi in ons land, die sinds 2011 bevroren zijn door de Verenigde Naties. Het gaat om 15 miljard euro.

Rente

Toch blijkt niet ál het geld bevroren. De rente die het enorme kapitaal genereert, vloeit tot op heden naar een rekening bij de Britse bank HSBC in Luxemburg, op naam van een Libisch fonds. Opvallend genoeg weet niemand wie toegang heeft tot dat geld, en waar de naar schatting 300 miljoen euro per jaar aan intresten naartoe gaan. Net daarom wijkt de oude vzw van Laurent uit naar Luxemburg.