Prins Laurent zal Te Deum niet bijwonen

Bron: Belga 3 belga Prins Laurent verscheen al bijna twee maanden niet in het openbaar. Prins Laurent zal het Te Deum volgende week op Koningsdag niet bijwonen. Dat heeft het paleis bevestigd aan VTM NIEUWS. Een reden werd niet meegegeven. Het is niet duidelijk of de jongste zoon van koning Albert en koningin Paola nog steeds ziek is.

Midden september liet de advocaat van Laurent weten dat de prins ziek was. Hij gaf niet mee wat er scheelde, maar zei wel dat de prins gedurende langere tijd 'out' zou zijn. Laurent haalde op dat moment de krantenkoppen omdat hij zonder toestemming van de regering en in militair uniform een feest op de Chinese ambassade had bijgewoond. Premier Michel wilde de prins daarover op het matje roepen, maar hij ontving een ziektebriefje in de plaats. Laurent is al bijna twee maanden niet meer in het openbaar verschenen.

Vorig jaar tekende Laurent wel present voor het Te Deum in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, in Brussel. Hij negeerde evenwel straal de rest van de koninklijke familie.

