Prins Laurent schrijft vlammende brief: “Premier Michel, help mij om 50 miljoen terug te krijgen” AW

30 januari 2019

17u24

Bron: LeVif, Belga 0 “Ongezien in de geschiedenis van onze monarchie”, zo schrijft Le Vif/L’Express over de brief van prins Laurent aan de Belgische premier Charles Michel. In die brief vraagt prins Laurent om hem te helpen bij het recupereren van vijftig miljoen euro die Libië aan de vzw van de prins moet betalen.

Tien jaar geleden zegde Libië een contract voor herbebossing met de vzw eenzijdig op. Daarvoor moesten ze van het Brusselse hof van beroep 38,5 miljoen euro exclusief interesten betalen. Dat gebeurde tot op heden nog steeds niet waardoor het land prins Laurent zo’n vijftig miljoen euro verschuldigd is.



In de brief, die maar liefst drie pagina’s telt, richt de prins zich tot “meneer de eerste minister”. “Het is op een uitzonderlijke manier dat ik me rechtstreeks tot u wend, maar het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden die me hiertoe dwingen”, zo schrijft prins Laurent.

De prins voelt zich gediscrimineerd en hekelt de houding van de regering. En daar windt hij alvast geen doekjes om: “Ik heb geen zin meer om lijdzaam toe te kijken en stil te hopen op een juridische oplossing die u maar lijkt niet te willen uitvoeren, ondanks de talrijke discrete pogingen van mijn advocaten de jongste jaren”.

Discriminatie

De Libische staat weigert immers te betalen en Laurent kan niet rekenen op de steun van de regering. Het geduld van de prins lijkt nu op te zijn. Tenslotte zou de zaak zou hem persoonlijk raken. “Mij is verboden, zelfs nog voordat ik een dotatie kreeg, om een normaal beroepsleven te hebben. Ik ben er dus toe gebonden om mijn activiteiten te ontplooien via verschillende instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Ook al zijn die activiteiten niet betaald, toch zijn ze voor mij en mijn gezin heel belangrijk. En bovenal dragen ze in grote mate bij tot het algemeen belang”, zo schrijft hij.

Vzw GSDT

De vzw waarover Laurent schrijft, bestaat intussen niet meer. Het draait om de vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust), die in 2008 een contract afsloot met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in een aantal woestijnzones, maar in 2010 zegde het land het contract eenzijdig op.

Sindsdien voert de prins een strijd voor die vzw. Hij wil dat Libië een schadevergoeding betaalt voor de kosten die de vzw al gemaakt had voor het project. Voor de Brusselse rechter kreeg de vzw gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep.

Prins Laurent, die zich beroept op zijn recht als procederende partij, vraagt dat de regering er alles aan doet zodat de Libische verantwoordelijken zich zouden schikken naar de uitspraak van het Brusselse Hof van beroep.