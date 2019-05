Prins Laurent over migranten: “Ik denk dat ze niet naar hier zouden komen als ze werk in eigen streek zouden hebben” LH

28 mei 2019

15u58

Bron: Belga 22 "We zouden nog veel meer voor daklozen kunnen doen, als de vele miljarden euro's waarover de overheid beschikt, beter zouden besteed worden." Dat zei prins Laurent deze middag toen hij met de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene op stap was.

Prins Laurent was op stap met het Herschamteam, dat zich het lot aantrekt van de bedelaars in Brussel en bestaat uit vier politie-inspecteurs. Ze passeerden daarbij de Alhambrawijk, waar daklozen op het gazon van de Arduinkaai vaak hun tentje opzetten of in de portalen van de kantoorgebouwen de nacht in open lucht doorbrengen. “Het Herschamteam doet uniek werk", zegt de prins. "Ik denk niet dat er elders op de wereld zo een team bij de politie bestaat dat actief op zoek gaat naar daklozen op straat met de bedoeling om ze opnieuw in de samenleving te laten integreren of de draad van een geregeld leven weer te laten oppikken.”

4.500 daklozen

"Wij zorgen ervoor dat de daklozen opnieuw papieren krijgen, want die heb je nodig om je bestaan bij de administratie te bewijzen en zo recht te krijgen op bijvoorbeeld uitkeringen", zegt inspecteur Chris Vanderhaute van Herscham. "95 procent van ons werk is preventief, slechts 5 procent is repressief", voegt inspecteur Guido Geraerts daar aan toe. Volgens commissaris Christian Raes, de baas van de afdeling, leven er naar schatting in Brussel-Stad zo'n 1.000 mensen op straat. In de Brusselse 19 gemeenten zijn het er naar schatting 4.500.

"Ik kan maar niet begrijpen dat in onze welvarende hoofdstad vele gebouwen leeg staan, terwijl er anderzijds duizenden mensen op straat leven", zegt prins Laurent. "Dat tart toch alle verbeelding. Als je dan weet dat er vele miljarden euro slecht besteed worden, dan is het pas helemaal erg te moeten vaststellen dat er mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Er zou zoveel meer kunnen gedaan worden voor daklozen met geld dat nu slecht beheerd wordt.”

Ik denk dat heel wat vluchtelingen en migranten niet naar hier zouden komen als ze werk en mogelijkheden in eigen streek zouden hebben Prins Laurent

De wegen van het Herschamteam en de stichting van de prins hebben mekaar enige tijd geleden gekruist, omdat daklozen vaak een hond hebben. "Die honden betekenen heel veel voor de daklozen. Het is vaak hun enige gezelschap, hun enige bron van warmte en affectie", zegt de prins. "Ik betreur het overigens dat mensen soms in instellingen geweigerd worden, als ze een huisdier willen meebrengen.”

Jammer genoeg hebben politici mijn werk afgepakt Prins Laurent

De politiemensen zijn blij met de erkenning die ze van de prins, en via de prins van het grote publiek krijgen. "Ik doe dit, omdat ik graag mensen wil helpen die het moeilijk hebben in de samenleving", zegt prins Laurent. "Ik zou nog graag veel meer doen. Ik heb er altijd voor geijverd om projecten te realiseren in landen als Afrika en Azië waarvan de lokale bevolking beter wordt. Door er expertise te brengen waarmee ze hun lot kunnen verbeteren. Ik denk dat heel wat vluchtelingen en migranten niet naar hier zouden komen als ze werk en mogelijkheden in eigen streek zouden hebben. Daar wil ik voor zorgen. Dat deed ik ook tot voor kort.... Maar jammer genoeg hebben politici mijn werk afgepakt. Ik vind dat dit eigenlijk niet kan.”

Relatie met politieke wereld verzuurd

De relatie van de jongste zoon van koning Albert II met de politieke wereld is al enige tijd verzuurd. Zo was er recent het meningsverschil met de regering-Michel over de schadevergoeding van 50 miljoen euro die de prins eist van de Libische staat. En eerder besliste de regering om 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden, omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was in de Chinese ambassade voor de viering van de 90ste verjaardag van het Chinese leger.