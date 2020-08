Prins Laurent koopt CO2-meters voor klas van zijn kinderen mvdb Bron: La Capitale

30 augustus 2020

09u55 0 UKKEL De drie kinderen van prins Laurent krijgen in hun klaslokaal een CO2-meter die de luchtkwaliteit meet om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De prins heeft deze zelf gekocht en deed dit op aanraden viroloog Marc Van Ranst, zo meldt de Franstalige krant La Capitale.



Prinses Louise (16) en de tweeling Aymeric en Nicolas (14) lopen school op een privéschool in Ukkel. Laurent ziet zijn investering van twee keer 130 euro als een daad van burgerzin. De jongere broer van koning Filip contacteerde Van Ranst met de vraag of hij geen tips had voor een veilig schooljaar. De viroloog antwoordde dat naast het dragen van een mondmasker en regelmatig de handen wassen, ook een CO2-meter in het klaslokaal verstandig zou zijn.

“Zo’n meter geeft een beeld van hoe gezond en ongezond de lucht is. Elke school zou er een moeten hebben, zo staat het ook in de richtlijnen van onerwijsminister Ben Weyts”, aldus Van Ranst. Als de ventilatie niet goed is, blijven aerosooldruppeltjes langer in de klas hangen, waardoor het risico op besmetting toeneemt. Als een school slechts over een CO2-meter beschikt, kan het toestel van klas naar klas om het resultaat te meten.

Dinsdag start het nieuwe schooljaar. De vraag is niet of er besmettingen zullen zijn, maar wanneer. Verwacht wordt dat er al in de eerste week besmettingen gemeld worden. Schooldirecties krijgen volgens de draaiboeken van de Vlaamse overheid het advies om minstens twee à drie keer het klaslokaal gedurende minimaal vijftien minuten te verluchten. De lokalen moeten ook permanent geventileerd worden via ventilatieroosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Het gebruik van systemen zoals een ventilator of mobiele airco wordt afgeraden.

Het departement Onderwijs benadrukt dat wanneer een leerling of een personeelslid besmet is met het coronavirus, niet de hele school in quarantaine moet. Enkel de klas van de besmette leerling (of leerkracht) moet in quarantaine. Het CLB wordt ingezet om uit te zoeken met wie de besmette persoon contact had op school en of zij ook besmet zijn en maatregelen moeten nemen. De contactopspoorders doen hetzelfde werk, maar dan voor de contacten buiten de school.

