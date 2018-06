Prins Laurent dreigt kamerlid aan te klagen



Redactie

20 juni 2018

12u00 0

Prins Laurent eist excuses van N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge, anders wil hij hem aanklagen voor laster en eerroof. “Ik ben het kotsbeu dat men mij niet respecteert”, zei de prins aan de telefoon bij VTM Nieuws.

In mei had Peter Buysrogge de prins van fraude beschuldigd, nadat hij een onvolledig verslag zou hebben ingediend om zijn dotatie te krijgen. Het omstreden bezoek aan de Chinese ambassade werd daarop niet vermeld. “Een valse aangifte”, vindt Buysrogge. Het kamerlid heeft nu een ‘dreigbrief’ van de prins ontvangen. Ten laatste op donderdag 21 juni moet Buysrogge zich in ‘oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen ‘ excuseren. “Ik ben het kotsbeu dat men mij niet respecteert”, zegt de broer van koning Filip. “Er worden dingen verteld die niet waar zijn. Na 50 jaar begint dat genoeg te zijn.” Buysrogge is dat niet van plan excuses aan te bieden: “ Ik vind het ongepast dat een lid van de Koninklijke familie een parlementslid afdreigt en onder druk zet, terwijl die net een controlefunctie uitoefent.”

In de brief aan Buysrogge zegt de advocaat van prins Laurent dat premier Michel op de hoogte is van het voornemen van de prins om een rechtszaak te starten, als die excuses uitblijven. De schadevergoeding die prins Laurent daar eist, zal hij schenken aan vluchtelingenwerk.

Een kamerlid geniet parlementaire onschendbaarheid. Hij kan pas voor een rechtbank verschijnen als een commissie Vervolgingen zijn onschendbaarheid opheft. (KAV)