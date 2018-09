Prins Laurent bezoekt Holocaustmuseum (nadat hij zichzelf vergeleek met Joden) HR

16 september 2018

17u06

Bron: Joods Actueel 0 Prins Laurent en zijn gezin hebben zondagvoormiddag een bezoek gebracht aan het Holocaustmuseum in Mechelen. De prins was daar uitgenodigd door Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, nadat hij zijn eigen situatie eind juni vergeleken had met die van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge de prins in juni beschuldigde van een ’vals activiteitenverslag’ waarin een omstreden bezoek aan de Chinese ambassade niet vermeld was, reageerde de prins daar boos op en hij eiste excuses. Het activiteitenverslag is een voorwaarde voor de prins om zijn toelage te ontvangen. Laurent zei toen dat hij het kotsbeu was om aangevallen te worden, „puur omdat ik de zoon of broer ben van een koning. Als er zoiets gebeurt tegenover mij, denk ik dikwijls aan de Joden die werden doodgeschoten, gewoon omdat ze Jood waren”.

Daarop nodigde de hoofdredacteur van Joods Actueel de prins uit voor een bezoek aan het museum, dat vandaag plaatsvond. "Prins Laurent, prinses Claire en twee van hun kinderen kregen een rondleiding van mij, samen met mijn eigen vrouw en onze twee oudste zoontjes", zegt Freilich in een persbericht. "De prins maakte duidelijk dat hij vooral wilde wijzen op het feit dat wie anders is, snel kan worden uitgesloten en gepest." Volgens Freilich zei de prins dat we "dat gedrag dienen te voorkomen, niet alleen in de klas of op de werkvloer maar ook op alle andere plaatsen in onze samenleving. Want het begint allemaal met pesterijen en haat maar het verhaal van Kazerne Dossin illustreert heel goed waar dit allemaal toe kan leiden”.

Nog volgens de hoofdredacteur va Joods Actueel vindt Laurent dat "ook politici het best behoedzaam communiceren en zich ervoor hoeden om geen haat te spuien. Ik vind het belangrijk om met mijn kinderen naar hier te komen om hen te laten kennismaken met de geschiedenis. Daarmee zijn ze gewapend met een beter begrip voor de toekomst".

Fortnite

Michael Freilich was naar eigen zeggen tevreden over de rondleiding. “De prins heeft de uitspraken van vorige zomer kunnen uitleggen en kaderen. Ook onze kinderen konden het heel goed met mekaar vinden. Zo zie je dat er al snel gemeenschappelijke raakvlakken zijn, ook al komen ze uit heel andere milieus – een joods-praktiserend gezin en een prinselijke familie. Allebei spelen ze blijkbaar hetzelfde computerspelletje, het immens populaire Fortnite en er werden tips en contactnummers uitgewisseld”.