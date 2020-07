Prins Joachim betaalt Spaanse boete van 10.400 euro voor niet-respecteren quarantaine JTO

18 juli 2020

13u25

Bron: Belga 0 Prins Joachim, zoon van prinses Astrid en aartshertog Lorenz, heeft zijn Spaanse boete betaald. Dat hebben lokale Spaanse media gemeld. De prins kreeg de boete omdat hij de coronamaatregelen overtreden had . Hij had meer bepaald de quarantaineperiode niet gerespecteerd.

Prins Joachim vloog in mei van België naar Spanje en nadien, zonder eerst in quarantaine te gaan, nam hij de hogesnelheidstrein van Madrid naar Córdoba. De prins was aanwezig op twee bijeenkomsten met familie en vrienden. Een dag erna kreeg de prins de eerste symptomen van het coronavirus en een test bevestigde dat hij het virus had. Intussen bood hij al schriftelijk zijn excuses aan en zei hij dat hij de gevolgen van zijn daden zou aanvaarden.

Het feit dat de prins bij zijn aankomst niet in quarantaine gegaan is, wordt gezien als een ernstige overtreding van de wet voor de bescherming van de openbare veiligheid. Het is daarvoor dat de prins de boete van 10.400 euro opgelegd kreeg. De prins had twee opties: de boete betwisten, of ze betalen en zo zijn fout erkennen. Hij koos voor het laatste, en dan moest hij de helft van het bedrag, 5.200 euro dus, effectief betalen.