Prins hielp Belgen miljoenen zwart geld te verbergen RL

22 juni 2019

04u51

Bron: Belga 3 Hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen hebben jaren tientallen miljoenen euro's zwart geld kunnen verbergen voor de fiscus en het gerecht via het netwerk van een Belgische prins: Henri de Croÿ. Dat schrijft De Tijd zaterdag. De krant onderzocht een maand lang ruim 3.100 gelekte e-mails, contracten, bankgegevens en andere interne documenten.

De gelekte bestanden leggen bloot hoe zeker een 50-tal Belgen bij de prins terechtkon met schimmige sommen tot 13 miljoen euro per persoon. Via het netwerk van de prins belandden de miljoenen van de Belgen op geheime bankrekeningen in schuiloorden als de Verenigde Arabische Emiraten, de Bahama's en Puerto Rico. Die rekeningen stonden op naam van schermvennootschappen. Alles werd geregeld door een internationaal netwerk van stromannen.

‘Anonieme kredietkaarten’

Dankzij de prins konden zijn Belgische klanten hier genieten van hun verborgen fortuin, onder meer via geheime afspraken met geldkoeriers in Brussel en Genève. Sommige Belgische klanten kregen ook 'anonieme kredietkaarten' die niet aan hen te linken waren.

In Frankrijk opende het gerecht al een onderzoek naar de diensten van prins de Croÿ aan Franse klanten. In ons land gebeurde dat nog niet. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) polste wel al bij het Franse gerecht of er ook Belgen te vinden waren in hun gegevens. Maar de Fransen stuurden onze fiscus wandelen. Het onderzoek van De Tijd legt nu bloot dat er tussen de honderden klanten van de prins wel degelijk Belgen zaten.

De Zwitserse advocaat van de 60-jarige prins de Croÿ houdt vol dat er hooguit sprake was van 'fiscale optimalisatie'.