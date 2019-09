Primeur voor Vlaams parlement: start zonder Septemberverklaring en zonder nieuwe regering SPS TT

23 september 2019

13u00

Bron: Belga 16 Een primeur voor het Vlaams Parlement: het parlementair jaar wordt vandaag om 14 uur geopend zonder de traditionele Septemberverklaring van de minister-president, omdat er nog geen nieuwe regering is. Filip Dewinter (Vlaams Belang) opende als langst zetelend lid opnieuw de vergadering.

Volgens de Vlaamse decreten wordt het parlement geopend op de vierde maandag van september. Traditioneel gebeurt dat met een toespraak van de minister-president, maar dat is niet decretaal verankerd.

Het ontbreken van de Septemberverklaring maakte de openingzitting meteen een stuk korter. Net als enkele maanden geleden mocht Filip Dewinter (Vlaams Belang) als lid met de hoogste anciënniteit de vergadering openen vanop de voorzitersstoel. Nadien moest Dewinter opnieuw plaats maken voor Wilfried Vandaele (N-VA) die samen met het Bureau, zeg maar het dagelijks bestuur van het parlement, werd herverkozen.

Of Vandaele de komende vijf jaar op die plek mag blijven zitten, zal afhangen van de regeringsvorming. De post van parlementsvoorzitter zit traditioneel mee in de verdeling van de ministerposten.

In zijn openingstoespraak verwees Vandaele onder meer op het grote aantal nieuwe gezichten en het recordaantal vrouwen in het Vlaams Parlement. Bijna de helft van de leden is nieuw en eveneens bijna de helft van de leden is vrouwelijk.

Na de toespraak van Vandaele deed Groen-fractieleider Björn Rzoska nog een poging om de ontslagnemende regering een verklaring te laten afleggen. Volgens Rzoska zou die ontslagnemende regering in afwachting van de nieuwe regering best een verklaring afleggen, met name over de uitdagingen op het vlak van klimaat, alsook op sociaal en budgettair vlak. Maar de oproep van Rzoska viel wat op een koude steen. Parlementsvoorzitter Vandaele verwees naar de afspraak dat de parlementsleden woensdag in een ad hoc-commissie vragen kunnen stellen over lopende dossiers. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele vond dat Rzoska “een showke” probeerde op te voeren. “Er wordt hard gewerkt. We gaan u niet lang op uw honger laten zitten”, aldus Diependaele.