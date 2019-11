Primeur voor AB InBev: “Elektrische trucks voor korte afstanden” Bart Mertens

19 november 2019

15u21 9 De Leuvense bierbrouwerij AB InBev gaat als allereerste elektrische trucks van vrachtwagenconstructeur MAN inzetten voor leveringen in steden. Volgende week donderdag wordt de eerste elektrische vrachtwagen in Leuven verwacht.

AB InBev zet steeds vaker in op ecologie en neemt nu een nieuwe horde met de introductie van elektrische trucks. Leverancier van dienst is vrachtwagenconstructeur MAN. Het eerste exemplaar wordt volgende week donderdag verwacht op de terreinen van AB InBev in Leuven. Bedoeling is om de elektrische vrachtwagen in te zetten om te leveren in steden. Volgens Laure Stuyck van AB InBev neemt de Leuvense brouwerij het voortouw door als eerste bedrijf in ons land bewust te kiezen voor een elektrische vrachtwagen. “De technologie is zeer innovatief en vandaag nog nergens in de praktijk op de markt”, klinkt het. “Vanaf april zal de e-truck effectief rijden op de Belgische wegen als eerste in ons land en als voorbeeld voor Europa.”

Hele vloot

AB InBev wil op termijn een hele vloot e-trucks aankopen om leveringen te doen in steden. “Als brouwerij is AB InBev afhankelijk van natuurlijke ingrediënten en daarom zien we het als onze taak om in te zetten op CO2-reductie en e-mobility. We zullen de technologie testen en optimaliseren”, besluit Luc Vanderveken, fleetmanager bij AB InBev.