Primeur: nu ook plastic welkom in sommige blauwe PMD-zakken

01 april 2019

16u11

Bron: VTM 1

Vanaf vandaag moeten inwoners van 15 Oost-Vlaamse gemeenten minder plastic sorteren. Heel wat plastic zoals folie en plastic zakken mogen vanaf nu ook gewoon in de blauwe zak. Botervlootjes, plasticfolie en plastic zakken moesten vorige week nog bij het restafval. Vanaf nu mogen ze bij het PMD. Hard plastic zoals speelgoed of een kapotte tuintafel zijn verboden en ook de verpakkingen van gevaarlijke goederen zijn niet toegelaten. Tegen 2021 is het de bedoeling dat heel Vlaanderen de nieuwe blauwe zak gebruikt.