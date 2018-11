Primeur in Vlaanderen: PVDA gaat in Zelzate voor het eerst meebesturen in een gemeente HA

10 november 2018

11u09

In Zelzate zullen sp.a en PVDA een coalitie vormen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het is een absolute primeur dat de Partij van de Arbeid in Vlaanderen zal meebesturen in een gemeente.

Sp.a won twee zetels bij de recente lokale verkiezingen en telt zeven zetels. PVDA behoudt zes zetels. De twee partijen halen zo samen een meerderheid van 13 van de 25 zetels. Het is voor het eerst dat de extreemlinkse PVDA lokaal gaat meebesturen. In het district Borgerhout zit de partij sinds 2012 wel in een coalitie met sp.a en Groen, maar dat is een lager bestuursniveau.

Voorlopig onthouden alle partijen in Zelzate zich van commentaar. Om 15 uur geven sp.a en PVDA meer uitleg op een persconferentie.

