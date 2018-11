Primeur in ons land: Belg (48) met ‘normale’ penis onder het mes voor verkleining HA

22 november 2018

07u15

Bron: Het Nieuwsblad 6 Elf centimeter in rust en ongeveer zestien centimeter in erectie. Dat is niet uitzonderlijk groot, toch wilde een 48-jarige Belg graag een kleinere penis. De man zocht tien jaar lang naar een arts die de ingreep wilde uitvoeren, maar stootte steeds op een njet. Tot vorig jaar.

De veertiger ging in 2017 onder het mes in het universitair ziekenhuis CHU Luik, meldt Het Nieuwsblad. Het zou gaan om een primeur in ons land. De man had geen erectieproblemen, zijn seksleven was bevredigend. Waarom hij dan een maat kleiner wilde? “De patiënt wilde graag dat alles in verhouding was”, vertelt chirurg Robert Andrianne, die de operatie uitvoerde. Ook de omvang van het scrotum werd verkleind.

Gemiddelde lengte

Na de ingreep bleef er van het lid in rust nog vijf centimeter over en negen centimeter in erectie. Ter vergelijking: De gemiddelde lengte van een Vlaamse penis bedraagt veertien centimeter.



“Nergens stond uitgelegd hoe een verkleining het beste gebeurt bij iemand met een normale penis”, legt Andrianne uit. “Wij hebben de techniek voor hem uitgevonden”.



Volgens experts is een penisverkleining niet zonder risico’s, omdat er door het wegsnijden van de zwellichamen van het geslacht erectiestoornissen kunnen ontstaan. Maar daar paste Andrianne een mouw aan door een plooitechniek te gebruiken.

“Zeer tevreden”

Anderhalf jaar na de ingreep is de patiënt naar verluidt “nog steeds zeer tevreden” met het resultaat. Volgens Andrianne zijn er geen complicaties. “Integendeel, zijn erecties zijn nu zelfs iets harder dan vroeger.” De arts benadrukt dat de man voor de operatie psychologisch werd getest en uitvoerig op de hoogte werd gesteld van de mogelijke risico’s. “Toch wilde hij ermee doorgaan.”

Meer over Robert Andrianne

gezondheid