Primeur in geschiedenis monument: Atomium enkele uren gesloten door hitte

26 juli 2019

15u26

Door de hitte is het Brusselse Atomium zowel gisteren als vandaag telkens voor enkele uren gesloten. De temperatuur in de buizen tussen de bollen liep te hoog op, zegt directeur Henri Simons. Het gaat om een primeur in de geschiedenis van het monument.

In de bollen van het Atomium is airconditioning voorzien, maar in de buizen niet. De temperatuur liep er na de middag te hoog op voor de bezoekers en het personeel, waardoor het monument telkens vanaf 14 uur werd gesloten.



Vrijdagavond om 18 uur gaat het Atomium wel weer open voor een nocturne. Zaterdag worden wellicht weer de normale openingsuren gevolgd, omdat de temperatuur gaat dalen.