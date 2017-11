Primeur: huisdieren helpen zieken genezen in Villa Samson van UZ Brussel LB

Bron: Belga 315 Thinkstock Illustratiebeeld van huisdierentherapie. Het genezingsproces bevorderen door contact met huisdieren en door dierentherapie, dat is het doel van de gloednieuwe Villa Samson die op 1 december opent naast het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Villa Samson is een Belgische primeur, want met uitzondering van een assistentiehond, is een huisdier vandaag in geen enkel Belgisch ziekenhuis welkom.

De patiënten krijgen in Villa Samson de mogelijkheid om hun eigen huisdier te ontvangen of een van de villahonden- of katten te ontmoeten in een huiselijke sfeer. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat een dier een belangrijke rol kan spelen in het genezingsproces.

Hormonen als bij borstvoeding

"Interactie met dieren zorgt voor het vrijkomen van bepaalde hormonen die ook vrijkomen bij borstvoeding en kalmte en geborgenheid opwekken", zegt dr. Mark De Ridder. "Bij dierentherapie werd aangetoond dat het zorgen voor een dier ook de motivatie kan verhogen om zichzelf te verzorgen."

In de voormiddag vinden er sessies dierentherapie plaats in Villa Samson en in de namiddag zijn er bezoekuren. Zowel jong als oud kan genieten van de genegenheid van de dieren, indien het ziektebeeld dat toelaat. In de villa zelf worden bovendien feromonen verspreid, zodat de katten en honden op hun gemak zijn.

Vrijwilligers

De werking van Villa Samson steunt volledig op 50 vrijwilligers en één coördinator met een verpleegkundig profiel. Dankzij de giften van 8.110 mensen en bedrijven, goed voor 850.000 euro, kon de villa uiteindelijk gebouwd worden. De fondsenwerving blijft lopen om de werking van Villa Samson in de toekomst te garanderen.