Primeur: eerste sterk beveiligde parking voor vrachtwagens in Kalken ADN

20u30

Bron: Belga 1 Google Street View - In Kalken is de eerste sterk beveiligde parking voor vrachtwagens geopend. Het gaat om een omheind parkeerterrein waar chauffeurs aan een identiteitscontrole worden onderworpen wanneer ze het domein uitrijden. "Het gaat om een primeur", zegt woordvoerder Yves Panneels. "Een antwoord op de stijgende vraag vanuit de transportsector."

De uitrusting en uitbating van het parkeerterrein gebeurt door tankstation Total en bewakingsfirma G4S. "De transportsector kampt met een aantal problemen als diefstal van vrachtwagens of ladingen. Maar ook mensensmokkelaars die vluchtelingen aan boord proberen krijgen."

Niveau 4

Het parkeerterrein is volgens niveau 4 beveiligd, een Europese norm die voorschrijft dat bepaalde controles worden uitgevoerd. Zo wordt nagegaan of de bestuurders die binnenrijdt ook de persoon is die met hetzelfde voertuig het terrein verlaat. "Dat wordt met een camera, die een foto maakt, gecontroleerd. Naast die visuele controle wordt ook een code opgevraagd en is er een systeem voor nummerplaatcontrole."

De stelplaats is op dit moment al operationeel maar wordt volgende week officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.