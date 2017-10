Primeur: drie vliegmaatschappijen voor rechter omdat ze geluidsnormen Zaventem overtreden FT

Bron: Belga 1 Photo News Illustratiefoto. Voor de allereerste keer worden drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd omdat ze de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem overtreden zouden hebben en dat in 2014 en 2015. Eentje kreeg van de rechter nog een minnelijke schikking voorgesteld, de twee andere riskeren geldboetes van 12.000 en 30.000 euro.

Vliegtuigmaatschappijen die op Brussels Airport en Brucargo - het vrachtgebied van de nationale luchthaven - landen en opstijgen moeten zich houden aan geluidsnormen die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit. Zo bestaan er verschillende geluidsniveau's die, afhankelijk van het uur waarin de vliegtuigen landen of opstijgen, hoger of lager liggen.



"Tot voor kort werden overtredingen nog afgehandeld met administratieve boetes", klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. "In de meeste gevallen blijft dat ook zo, maar als we zien dat een bepaalde maatschappij op korte tijd meerdere overtredingen begaat, treden we wel op. Ze worden dan voor de rechter gedaagd."

Vrachtvervoer

En dat gebeurt nu dus bij drie luchtvaartmaatschappijen. Een Amerikaanse, Canadese en Portugese worden als eerste gedagvaard - allen gaat het om vliegtuigen die geen passagiers, maar wel vracht, vervoerden. Het Amerikaanse luchthavenbedrijf moet allicht enkel een minnelijke schikking betalen. Het parket Halle-Vilvoorde eist van de Portugese maatschappij, die drie inbreuken zou gepleegd hebben, 30.000 euro boete. Van de Canadese, met twee inbreuken, wil het 12.000 euro.

Misbruik

De Canadese maatschappij betwist niet dat haar toestel tot tweemaal toe de opgelegde geluidsnorm overschreden had toen het op 21 juni 2015 en op 22 november 2015 kort na 6 uur was geland, maar spreekt wel van "bijzondere omstandigheden".



"In juni ging het om een vlucht met levende dieren die vertraging had bij het vertrek vanuit Canada, in november was er vertraging omdat we extra info hadden gevraagd over het verhoogde terreurniveau alvorens onze vlucht naar Brussel te laten vertrekken. We kregen ook telkens die bepaalde 'slot' toegewezen en we waren verplicht te landen binnen dat tijdskader. Anders begaan we een misdrijf." Volgens de Canadezen wordt de procedure gebruikt om een bepaald type toestellen (DC-10's) te weren. "En dat kan niet de bedoeling zijn."

We krijgen sterk de indruk dat deze procedure misbruikt wordt om een type toestellen, DC-10's, te weren. Dat kan niet de bedoeling zijn Canadese luchtvaartmaatschappij

Geen geluidsmeting

De geluidsovertredingen worden trouwens niet vastgesteld door metingen, wel wordt er rekening gehouden met het vermogen van het vliegtuig en het geluid dat het verondersteld wordt te maken. Zo wordt dan vastgesteld of er een overschrijding van de geluidsnorm geweest is. De rechtbank velt op 16 november een ordeel.