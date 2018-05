Primeur: Brusselse politie start project met 'emotionele hulphond' ADN

08 mei 2018

17u54

Bron: Belga 0 De lokale politie Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) neemt een "emotionele hulphond" in dienst, een hond die slachtoffers kan steunen en troosten. Het project komt overgewaaid uit Canada en is een primeur voor België.

De Brusselse politiezone werkt ervoor samen met de Mira Foundation, die instaat voor de opleiding van de honden. Het idee voor de "emotionele hulphond" komt van een inspectrice van de gerechtelijke diensten van de politiezone, zegt Louise Wéber, woordvoerster van de politie.

"Zij stelde al lange tijd vast dat er een lacune bestaat bij de begeleiding van de slachtoffers tijdens het gerechtelijke proces. Dit vaak lange en zware proces heeft immers tot gevolg dat de slachtoffers zich alleen of in de steek gelaten kunnen voelen. Er diende een oplossing gevonden te worden om zo een betere begeleiding te kunnen aanbieden aan de slachtoffers. De emotionele hulphond bleek de ideale oplossing te zijn voor de politiezone Brussel-Noord."

Heilzaam

De labrador of boulab (kruising tussen een labrador en een Berner sennenhond) is er om de slachtoffers te steunen en te troosten, voornamelijk minderjarige slachtoffers en/of slachtoffers van huiselijk geweld. "Het is bewezen dat honden heilzaam kunnen zijn, zowel psychologisch als lichamelijk", klinkt het. "Ze helpen stress, angst, agressiviteit en depressie te verminderen, en hun aanwezigheid kalmeert de ademhaling, verlaagt de hartslag en de bloeddruk."

"Bovendien is de hond in dit stressvolle moment ook een faciliterende factor en zorgt hij ervoor dat de onderzoeker in een meer ontspannen klimaat kan werken tijdens het verhoor van het slachtoffer." De hulphond zal ook aanwezig zijn bij schoolbezoeken of tijdens sociale evenementen en zal het contact met de bevolking bevorderen.