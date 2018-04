Primeur: België krijgt rijschool enkel voor vrouwen en zonder mannelijke rij-instructeurs Fien Tondeleir

06 april 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga & Radio 2 494 Nederland kent het al enkele jaren, maar ook in ons land opent binnenkort een rijschool voor en door vrouwen en dat in Merksem. Volgens de Rotterdamse oprichtster Samira Masrour is er - net als bij onze noorderburen - ook in België veel vraag naar.

"We merken dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelen in de auto wanneer ze les krijgen van een mannelijke instructeur. Dat bleek uit een enquête", vertelde Samira (33) deze ochtend in het Radio 2-programma 'Start je dag'. Aan onze redactie weidt de rij-instructrice verder uit. Vorig jaar trok ze enkele keren met vrijwilligers op en af ging naar Antwerpen waar ze willekeurig vrouwen aansprak op straat. "Ik stelde ze altijd dezelfde vragen: of ze al een rijbewijs hadden. Indien neen, waarom niet. En of ze er weet van hebben dat er ook vrouwelijke rij-instructrices bestaan, of ze zich veiliger en comfortabeler zouden voelen met een vrouw naast hen enzovoort." Volgens Samira werden meer dan honderd vrouwen benaderd, allen tussen de 17 en 48 jaar oud. Ze benadrukt ook dat ze bijna dagelijks telefoontjes krijgt van Belgische vrouwen die haar vragen waarom zo'n rijschool enkel maar in Rotterdam bestaat. "De nood blijkt in jullie land echt hoog."

Haar voornaamste doel: een nieuwe lesmethode creëren. "De rijschool is een mannenwereld, met vooral mannelijke rij-instructeurs. Daar willen we vanaf. Mannen zijn meestal ook harder en bruusker in hun aanpak en voor veel vrouwen is de baan opgaan niet is waar ze voor staan te springen. Vrouwen krijgen gewoon graag les van vrouwen, omdat die perfect aanvoelen hoe ze moeten handelen. Met een andere vrouw naast zich presteren leerlingen ook beter, merk ik."

Masrour wijst er nog op dat de oprichting van een vrouwelijke rijschool niets te maken heeft met cultuur of religie. In haar rijschool in Rotterdam, die ze runt met haar zus, komt iedereen over de vloer: klanten van alle nationaliteiten, leeftijden, met of zonder hoofddoek.

Late aprilgrap

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alleszins niet te spreken over het initiatief. "Een vergunning voor deze rijschool geef ik nooit. Dit moet een late aprilgrap zijn. Een rijschool kan eenvoudigweg geen personeelsleden of klanten weigeren op basis van hun geslacht." Weyts noemt de argumentatie voor de nieuwe rijschool ook "te belachelijk voor woorden". "Vijftig jaar na de invoering van het rijbewijs zouden sommige vrouwen zich nu plots ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider. Waar ík me vooral ongemakkelijk over voel is de achterliggende reden voor dit initiatief. Ik vermoed dat men munt wil slaan uit sommige verwerpelijke geloofsopvattingen die mannen en vrouwen zoveel mogelijk van elkaar willen scheiden."

Masrour betreurt de woorden van Weyts en zal contact opnemen met de minister. Zelf heeft ze in Rotterdam nooit tegenkanting gehad uit politieke hoek, zegt ze. Wanneer de rijschool precies de deuren opent, is nog niet bekend.