Primeur: apothekers aan de slag in Carrefour ADN TTR

08 april 2019

13u05

Bron: Belga 3 Er komen verkooppunten van apotheekketen Medi-Market in hypermarkten van Carrefour. Dat hebben beide ketens vandaag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat een supermarktketen geneesmiddelen zal aanbieden in ons land.

Carrefour België en Medi-Market hebben daarover een langetermijnsamenwerking gesloten. In eerste instantie zullen in zeven hypermarkten van de Franse supermarktreus vestigingen van Medi-Market komen. Het gaat om zogenaamde shop-in-shop winkels, met personeel dat op de loonlijst van Medi-Market staat. “Dat aantal kan in de toekomst nog uitbreiden”, aldus Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.



In alle vestigingen zullen parafarmacie-producten - denk aan gezondheid- en verzorgingsproducten en voortschriftvrije geneesmiddelen - worden aangeboden, en in sommige ook geneesmiddelen.

Het aanbod van Carrefour en Medi-Market is complementair, klinkt het bij Carrefour. Een ander voordeel zijn de openingsuren. “Vind maar eens apotheek die open is om 19.00 uur, of de zaterdagnamiddag.”

Volgens Carrefour is het voor het eerst dat klanten in supermarkten geneesmiddelen zullen kunnen kopen. Daarbij zullen alle wettelijke regels - bijvoorbeeld aparte kassa’s voor de farmacie of de aanwezigheid van een apotheker - worden nageleefd.