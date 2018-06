Primeur: Air Belgium zorgt voor allereerste langeafstandsvlucht vanuit Charleroi IB

03 juni 2018

05u41

Bron: Belga 6 Vandaag rond 14.10 uur uur stijgt vanaf de luchthaven van Charleroi de allereerste commerciële Air Belgium-vlucht op, met bestemming Hongkong. Het betekent de échte start van de luchtvaartmaatschappij, die de voorbije maanden wel al een resem vluchten uitvoerde voor andere partijen. Ook voor de luchthaven van Charleroi is het een primeur: de allereerste langeafstandsvlucht.

De opstart van Air Belgium was een werk van lange adem. Begin 2017 al deed CEO Niky Terzakis zijn plannen voor het eerst uit de doeken in de media. De ambitie was toen nog om tegen de zomer van 2017 te kunnen vliegen. Maar het duurde tot maart dit jaar alvorens de maatschappij haar vlieglicentie (AOC) kreeg.

Intussen had Terzakis al bekendgemaakt dat Air Belgium vanuit Brussels South Charleroi Airport zou gaan vliegen, met als eerste bestemming Hongkong. Dat zou vanaf 30 april gebeuren, maar ook die plannen werden vertraagd. Zo had Air Belgium nog niet de toestemming om over Rusland te vliegen. Die kwam er midden mei, waarna de maatschappij de definitieve opstartdatum vastlegde op 3 juni, vandaag dus.

De allereerste eigen lijnvlucht is allerminst uitverkocht, maar ze wordt door de maatschappij beschouwd als een "technische vlucht" om alle procedures te controleren en de laatste puntjes op de i te zetten. Het tweede vertrek vanuit Charleroi, op woensdag 6 juni, wordt de "inaugurale vlucht". Er zullen dan de nodige festiviteiten plaatsvinden.

Eerste langeafstandsvlucht vanaf Charleroi

Ook Brussels South Charleroi Airport heeft reden tot vieren. De opstart van Air Belgium betekent immers ook de start van langeafstandsvluchten vanuit de Henegouwse luchthaven. Er wordt 30 à 35 miljoen euro geïnvesteerd om de landingsbaan te verlengen tot 3.200 meter tegen 2021 - tot dan kunnen de vliegtuigen van Air Belgium niet helemaal volgeladen vertrekken - en nog eens 6 à 7 miljoen euro in onder meer een nieuwe terminal, lounge en handelszone.

Hoewel Air Belgium pas nu met eigen vluchten begint, waren de twee vliegtuigen waarover het beschikt, twee Airbus A340's, de voorbije maanden niet werkloos. Ze voerden een hele reeks vluchten uit voor andere maatschappijen, zoals Surinam Airways, TUI en Condor. Daarmee werden al meer dan 10.000 passagiers vervoerd.

Ook in juni blijft de maatschappij voor andere partijen vliegen. Zo zal één toestel de hele maand vluchten uitvoeren voor Air France richting Afrika. Daar is ruimte voor omdat de eigen verbinding met Hongkong wordt opgestart met een frequentie van twee vluchten per week en daarvoor volstaat één vliegtuig.

In juli zou er een derde wekelijkse vlucht naar Hongkong volgen en vanaf oktober zou er dan vier keer per week gevlogen worden.

Derde vliegtuig

Air Belgium hoopt tijdens de zomer een derde vliegtuig aan de vloot te kunnen toevoegen, om "in de komende maanden" een tweede bestemming in China te kunnen opstarten.