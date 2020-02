Prikklok voor huishoudhulpen moet einde maken aan klachten over medewerkers die er kantjes aflopen KVDS

11 februari 2020

13u01 1 Een Limburgs dienstenchequebedrijf heeft een digitale prikklok ontwikkeld die komaf moet maken met klachten over huishoudhulpen die te weinig uren zouden presteren. Dat meldt het Belang van Limburg. DCO Pelt heeft het toestel ook al aangeboden aan andere dienstenchequebedrijven.

“Elke dag krijgen we minstens één telefonische klacht van een klant die beweert dat de huishoudhulp niet het afgesproken aantal uren heeft geklopt”, klinkt het bij het dienstenchequebedrijf, dat 130 poetshulpen in dienst heeft. “Ze hebben dan van de buurvrouw of een andere ‘getuige’ gehoord dat de kuisvrouw veel vroeger vertrokken is.”

Discussies

De zelf ontwikkelde ‘HomeTimer’ moet alle discussies uit de wereld helpen. Poetshulpen kunnen inloggen als ze aan hun werk beginnen en uitloggen als ze stoppen.





De prikklok is evenwel niet verplicht. Klant en poetshulp moeten onderling overeenkomen of het systeem gebruikt wordt of niet. Voorlopig zijn er nog geen klachten over binnengekomen, aldus DCO Pelt.