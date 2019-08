Prijzen van vliegtuigtickets stijgen tweemaal sneller dan inflatie ADN

01 augustus 2019

10u47

Bron: Belga 5 De prijzen van vliegtuigtickets zijn tussen 2010 en 2018 met bijna 30 procent gestegen (+29,4%) in ons land. Dat is bijna het dubbele van de algemene prijsstijging, zo meldt het Prijzenobservatorium van de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De consumptieprijzen voor personenvervoer in de lucht namen in 2010-2018 met 29,4 procent toe. In die periode was er een totale gecumuleerde inflatie van 15,6 procent. "Op een moment dat er een levendig debat wordt gevoerd over de prijzen van vliegtuigtickets en kerosinebelasting in de strijd tegen klimaatverandering", focuste het Prijzenobersvatorium in het verslag over het tweede kwartaal daarom op de luchtvaartsector.

Vooral naar Europese bestemmingen

Zo zijn de consumptieprijzen voor personenvervoer in de lucht in het tweede kwartaal nog eens met 7 procent gestegen. "Vooral vliegreizen naar Europese bestemmingen werden de laatste jaren duurder, daar waar verre reizen net in prijs daalden.”



In Nederland stegen de prijzen in de periode 2010-2018 weliswaar forser: +38,4 procent. In Duitsland was er met +21,3 procent een kleinere stijging, in Frankrijk bleven de prijzen stabiel (-0,1%).

Toenemende vraag

De prijsstijgingen zijn het, logische, gevolg van de sterk toenemende vraag. "De vraag naar vliegtuigtickets nam in de periode 2010-2018 inderdaad fors toe, zowel in België (+50,0 %) als wereldwijd (+62,3 %). De stijging van het aantal passagiers is deels te danken aan de toename van het aantal lowcostvluchten", klinkt het.

Voorts blijkt dat het hoge aantal passagiers in de twee zomermaanden zich vertaalt in duurdere tickets. Juli en augustus zijn gemiddeld ongeveer 20 procent duurder dan in de rest van het jaar.

De impact van emissiehandelssystemen - om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, luchtverontreiniging en geluidshinder te compenseren - op de prijzen van vliegtickets is nog tamelijk beperkt. Dat komt onder meer omdat 82 procent van de emissierechten voor de luchtvaart gratis is.