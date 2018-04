Prijsdaling maakt gepersonaliseerde nummerplaat weer populair IB

12 april 2018

05u23

Bron: Belga 1 De vraag naar gepersonaliseerde nummerplaten is sinds de prijsdaling opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit gegevens die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) kreeg van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Sinds de invoering in 2014 leverden de nummerplaten al 19 miljoen euro op voor de federale schatkist.

Sinds april 2014 is het in ons land mogelijk om een gepersonaliseerde nummerplaat aan te vragen. Aanvankelijk bedroeg de kostprijs 1.000 euro, maar wegens het grote succes is die in december 2015 opgetrokken tot 2.000 euro.

Gigantische terugval

Dat leidde tot een gigantische terugval. Terwijl tot november 2015 nog maandelijks gemiddeld 546 gepersonaliseerde nummerplaten werden aangevraagd, waren er dat na de verdubbeling van de prijs gemiddeld nog maar 141 per maand in 2016 en 2017. "Daardoor brachten de gepersonaliseerde nummerplaten in 2016 en 2017 maar de helft op van het jaar ervoor", zegt Yüksel. "De inkomsten voor de federale overheid daalden van 6,4 miljoen euro in 2015 naar 3,7 miljoen in 2016 en 3,3 miljoen euro in 2017."

Prijszakking

Daarom besliste de federale regering in december om de prijs weer te laten zakken tot 1.000 euro, en de maatregel blijkt zijn vruchten af te werpen. "Tussen december en maart 2018 zien we dat het aantal aanvragen weer gestegen is naar gemiddeld 469,5 per maand", aldus Yüksel. "Nu de prijs terug op 1.000 euro ligt, lijken de inkomsten zich te herstellen."