Prijs varkensvlees naar hoogste niveau in twintig jaar door enorme vraag vanuit China HLA

03 december 2019

15u55

Bron: Belga 0 Het is meer dan twintig jaar geleden dat varkensvlees nog zo duur werd betaald. De prijzen worden vooral gedreven door de enorme vraag vanuit China, waar de Afrikaanse varkenspest leidt tot massale slachtingen.

Vandaag wordt 1,45 euro betaald per kilogram levend varken, en 1,7791 euro per kg geslacht. De prijzen waren deze zomer al gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar, maar de voorbije drie weken is varkensvlees nog duurder geworden. "Het is meer dan 20 jaar geleden dat de prijzen dit niveau nog hebben bereikt", zegt specialist Wouter Wytynck van de Boerenbond

Afrikaanse varkenspest

De oorzaak is bekend. Vanuit China - getroffen door de Afrikaanse varkenspest - is er een enorme vraag naar varkensvlees. Door een uitbraak in de provincie Luxemburg in 2018 kan ons land zelf niet uitvoeren naar China, maar het kan wel profiteren van een aantrekkende vraag op de wereldwijde markten.



Voor de varkenshouders zijn de hoge prijzen een zegen. "Dit is goed nieuws voor de varkenshouder. Hij kan de schulden die vorig jaar en begin dit jaar waren opgebouwd wegwerken en daarnaast kan er reserve aangelegd worden om weerbaarder te zijn in periodes van laagconjunctuur", klinkt het bij de Boerenbond.

De verwachting is wel dat de piek in de prijzen nu bereikt is. De prijzen zullen vermoedelijk na de eindejaarsperiode wat moeten inleveren.