Prijs van landbouwgrond in België schiet omhoog ttr

09 april 2019

06u37

Bron: belga 5 binnenland Op landbouwgrond wordt steeds vaker gespeculeerd, schrijft ‘Le Soir’ vandaag. Daardoor is de prijs per hectare in ons land de voorbije vijf jaar met 26,6 procent gestegen.

Volgens de notarisbarometer op landbouwgrond bedroeg de gemiddelde prijs in België van een perceel landbouwgrond in 2018 bijna 45.000 euro per hectare. Het gaat om een stijging van 5 procent tegenover 2017 en een van 26,6 procent tegenover vijf jaar geleden.



De gemiddelde prijs voor landbouwgrond varieert enorm per provincie. In Wallonië schommelt die tussen 27.000 euro (Luxemburg) en 39.000 (Waals-Brabant). In Vlaanderen swingen de prijzen nog meer de pan uit: van 37.000 euro per hectare in Vlaams-Brabant tot 64.000 euro in Antwerpen en West-Vlaanderen.

De speculatie op landbouwgrond "is gewoon onhoudbaar, omdat de grond een voedingsbron moet zijn voor een landbouwer”, verklaart Philippe Duvivier, voorzitter van het landbouwerssyndicaat Fugea. "Wanneer een hectare tarwe 1.100 euro kost en 1.500 oplevert, is het niet mogelijk om land te kopen aan 30.000 euro per hectare. Het probleem ontstaat bij zeer grote bedrijven en de mensen die veel geld verdienen naast de landbouw, zoals uit de voedingsmiddelenindustrie (...) Het overschot is soms zelfs zo gering dat het de kleine spelers doodt, er is niets aan te doen.”