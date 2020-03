Prijs van cannabis gestegen door coronavirus HR

28 maart 2020

17u26

Bron: RTBF, Belga 14 Binnenland De prijs van cannabis in ons land is gestegen als gevolg van de coronapandemie. Dat meldt RTBF op basis van gesprekken met verschillende druggebruikers. De prijsstijging is vooral te wijten aan het feiten dat veel grenzen gesloten zijn. Waar ze wel nog open zijn, voert de politie ‘coronacontroles’ uit.

Een druggebruiker uit Luik vertelde aan RTBF dat hij deze week bij zijn gebruikelijke dealer 15 gram hasj kocht voor 150 euro, maar dat zijn volgende bestelling een stuk duurder zal uitvallen. Veel hasj (hars van de cannabisplant) komt uit Marokko en moet een pak grenzen oversteken om ons land te bereiken. Terwijl veel landen hun grensovergangen op dit moment streng bewaken.

Maar ook de prijs van wiet (gedroogde bloemtoppen van cannabisplant), die doorgaans in Nederland of België wordt gekweekt, zou gestegen zijn. “Ik betaalde deze week 8 euro in plaats van 6 euro per gram”, aldus een gebruiker uit Namen.

Hamstergedrag

Voor gebruikers die online drugs bestellen, bijvoorbeeld via darkweb, zou de prijs nog niet gestegen zijn. “Maar ik verwacht dat wel”, zegt een gebruiker die via pc-banking betaalt en zijn pakketjes drugs thuis via de post laat leveren, goed verpakt om de geur te verbergen. “Er is immers hamstergedrag: mensen die grote hoeveelheden bestellen uit angst voor een toekomstig tekort.”

Afspraakjes met dealers zouden dezer dagen niet meer doorgaan in parkjes of op straat, maar op parkings van supermarkten, of in de wachtrij aan een frituur. Alles dus om een politiecontrole te vermijden, want het bezit van cannabis of hasj in ons land uiteraard nog steeds verboden.

De oorzaak van de hogere prijzen zijn de strenge controles aan de grenzen. Ons land begon op 20 maart met die controles, om de voorschriften rond het coronavirus af te dwingen. Niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn sindsdien verboden. Grensarbeiders of mensen die in de zorg werken mogen wel nog over de grens, maar zij moeten een attest van hun werkgever bij zich hebben. Ook goederenvervoer is nog toegestaan.

Prikkeldraad

Aan een grensovergang tussen Limburg en Maastricht werd de wegversperring wel al enkele keren opzijgeschoven om zo weer in Nederland te geraken en omgekeerd. Dat bevestigde burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst vrijdag.

Aan de Cannerweg was al een tweede rij nadarhekken met extra prikkeldraad bevestigd, maar die werd doorgeknipt. Wandelaars, joggers, fietsers en scooterbestuurders blijven zich zo een weg banen om zich richting Nederland of België te verplaatsen.

Betrapt met 81 wietplanten

Aan een grensovergang die wel nog open was, trof de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt vrijdag 81 wietplantjes aan in de auto van een Luikenaar. Eerst probeerde hij de agenten nog om de tuin te leiden. Hij vertelde hij naar een Opel-garage in Maastricht was geweest, omdat de garages in België gesloten waren. Hij wilde schade aan zijn voertuig dringend laten herstellen, maar de politie vond daar geen bewijzen van.

Uit de wagen kwam bovendien een doordringende wietgeur. In de kofferbak stond een kartonnen doos met 81 wietplantjes. De plantjes, een bedrag van 555 euro en zijn voertuig werden in beslag genomen. Het onderzoek naar zijn wietbezigheden wordt verder gevoerd door de Luikse politie en het parket.

Niet-essentiële verplaatsing

De man kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro die hij binnen de twee weken moet betalen wegens de niet-essentiële verplaatsing. De man legde ook een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.