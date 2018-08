Priester uit Zeebrugge met de dood bedreigd omdat hij transmigranten helpt: “Het dreigt uit de hand te lopen" Mathias Mariën

02 augustus 2018

18u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een priester uit Zeebrugge heeft doodsbedreigingen ontvangen omdat hij steevast transmigranten in Zeebrugge helpt en eten geeft. Fernand Maréchal zegt echter niet onder de indruk te zijn.

Fernand Maréchal: “Meer en meer word ik uitgescholden. Ik ontving zelfs al verschillende doodsbedreigingen. Wat me écht beangstigt, is dat op sociale media het plan concreet vorm krijgt onder een groep bewoners om in groep naar de kerk af te zakken en er op de vuist te gaan met de migranten die we hier te eten geven. Dit dreigt echt volledig uit de hand te lopen.”



De pastoor weigert echter te stoppen met de hulp aan transmigranten in Zeebrugge. “Ik heb geen schrik. Het zijn gefrustreerde mensen die dit doen.”