Priester staat terecht voor schuldig verzuim bij zelfdoding Redactie

05 februari 2018

15u57

Een 57-jarige priester uit Brugge moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor schuldig verzuim bij een zelfdoding. A.S. zocht geen hulp toen een 54-jarige man duidelijk vertelde over zijn zelfmoordplannen en beroept zich op het biechtgeheim. De zaak wordt op 3 september gepleit.

In oktober 2015 werd de priester opgebeld door A.V., die al langer met depressies kampte. Tijdens het lange telefoongesprek gaf de man duidelijk aan dat hij zichzelf van het leven wilde beroven. Daarna volgden ook nog enkele sms'en. De weduwe van A.V. stelde zich vragen bij die contacten en diende een klacht in bij de onderzoeksrechter.

De Brugse raadkamer verwees de priester op woensdag 15 november naar de correctionele rechtbank. Voor schuldig verzuim riskeert hij een gevangenisstraf van één jaar en/of een geldboete tot 3.000 euro. De zaak zal op 3 september behandeld worden. Het parket en de burgerlijke partij zijn van oordeel dat A.S. het slachtoffer had moeten helpen door de hulpdiensten te verwittigen. De verdediging zal aanvoeren dat de priester gebonden was door het biechtgeheim.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.