Priester die biechtgeheim niet wil schenden naar rechter wegens schuldig verzuim na zelfmoord Siebe De Voogt

10u12

Bron: Eigen berichtgeving 2 Benny Proot Priester Alexander Stroobandt. Een Brugse priester is door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor schuldig verzuim. Geestelijke Alexander Stroobandt (57) weigerde in oktober 2015 de hulpdiensten te verwittigen, ondanks het feit dat een vriend telefonisch aankondigde zichzelf van het leven te zullen beroven.

De priester stelde dat de telefoontjes met T.V. (54) - die in totaal bijna 2 uur duurden - onder zijn biechtgeheim vielen. Het was de weduwe van het slachtoffer, M.C. (55), die kort na zijn dood sms-verkeer met de priester op z'n gsm ontdekte.

Biechtgeheim

Ze diende prompt klacht in voor schuldig verzuim en wil vooral een signaal geven aan de kerk dat priesters zich niet zomaar achter hun biechtgeheim kunnen verschuilen. De raadkamer volgde vanmorgen de stelling van het parket om de priester voor de strafrechter te brengen. Voor schuldig verzuim zou hij een gevangenisstraf van één jaar en/of een geldboete tot 3.000 riskeren.

"We hadden het liever anders gezien, maar verzetten ons niet tegen de doorverwijzing", reageert advocaat Jan Leysen die de priester verdedigt. "We weten dat we een risico nemen, maar zullen het debat ten grond voeren voor de correctionele rechtbank." Een datum voor een proces is nog niet gekend.

