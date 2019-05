Prévot (cdH) op deelscooter naar de koning, Vias berispt hem mvdb

31 mei 2019

18u19

Bron: La Capitale 0 Maxime Prévot, de voorzitter van de Franstalige cdH (de zusterpartij van CD&V), is op woensdag op een deelstep naar het koninklijk paleis in Brussel getrokken. Een hoogtepunt voor de persfotografen, maar verkeersorganisatie Vias ziet dat anders. Prévot lapte de verkeersregels aan zijn laars, stelt een woordvoerder.

Prévot, naast cdH-voorzitter tevens burgemeester van Namen, mocht eergisteren op audiëntie bij de koning voor een onderhoud inzake de vorming van een nieuwe federale regering.

Vias-woordvoerder Benoît Godard kaart in de Brusselse krant La Capitale aan dat Prévot met de deelstep helemaal niet op het trottoir, maar op het fietspad dient te rijden. “Hij moet de verkeersregels voor fietsers volgen. De woordvoerder is er verder verbaasd over vast te stellen dat de politicus geen helm draagt, iets wat niet verplicht is. “In plaats van te glimlachen naar de fotografen, moet hij zich op de weg concentreren. Door de kleine wielen van de step is een gat in de straattegels moeilijk te vermijden.” Vias raadt Prévot ten slotte aan om de volgende keer een fluo-hesje te dragen om zo de zichtbaarheid te verhogen.

In maart overleed in het Brusselse Haren een 41-jarige man na een ongeval met een elektrische step, naar alle waarschijnlijkheid het eerste dodelijke ongeval met een dergelijke elektrische step in ons land. Sinds vandaag mogen elektrische steps, rolstoelen en hoverboards niet langer achttien, maar 25 kilometer per uur, conform Europese regelgeving.

De deelstep is erg populair in de hoofdstad, iets wat gepaard gaat met een stijging van het aantal ongevallen, stellen spoedartsen vast. Vaak is er daarbij sprake van verwondingen aan het hoofd of de schedel, en neusbreuken maar ook van verwondingen aan de wervelkolom, of breuken aan de bovenste ledematen.

Meer over Maxime Prévot