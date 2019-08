Prévot (cdH): “Het is nu tijd voor PS om met N-VA te praten, tegenzin of niet” kg

31 augustus 2019

09u45

Bron: Belga 0 "Het moment is gekomen voor de PS om, ook al is het met tegenzin, te praten met de N-VA." Dat zegt Maxime Prévot, voorzitter van de cdH, vandaag in Le Soir en Sudpresse. Hij zegt ook dat om uit de crisis te geraken, er wellicht zal moeten gepraat worden over institutionele kwesties. Volgens Le Soir is hij daarmee de eerste Franstalige partijvoorzitter sinds de verkiezingen van 26 mei die de deur op een kier zet voor een nieuwe institutionele hervorming.

"Mijn overtuiging, en niet noodzakelijk mijn wens, dat benadruk ik, is dat om uit de spanningen en crisissen van vandaag te geraken er wellicht een sociaal-economische legislatuurregering nodig zal zijn, en dat er parallel via een nieuw orgaan, een conferentie, over institutionele dimensies wordt gesproken", zegt Prévot. De Franstalige christendemocraten zijn vanuit de oppositie bereid aan die institutionele discussies deel te nemen.



Prévot zegt nog dat "niets problematischer zou zijn voor de toekomst van het land en de Franstaligen dan nieuwe verkiezingen". Om die reden moet de PS een dialoog met de N-VA aanvaarden, meent hij.