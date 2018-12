Preventief zout gestrooid maar wegen kunnen glad zijn jv

12 december 2018

06u36

Bron: belga 0 Wie vanochtend de baan opgaat, is best extra alert. Er is immers kans op gladde plekken op de wegen, zo waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Er werd in de nacht van dinsdag op woensdag preventief zout gestrooid in heel Vlaanderen. Maar op plaatsen waar het wegdek vochtig is, is er kans op gladde plekken.

Het KMI waarschuwt ook voor aanvriezende mist vanochtend.