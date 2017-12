Preventiecoaches moeten levenskwaliteit van rusthuisbewoners verbeteren SI

Bron: Belga 3 Copyright : Geert De Rycke Archiefbeeld. Woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen kunnen voortaan een beroep doen op preventiecoaches die hen bijstaan om hun preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Die coaches moeten de kwaliteit van de zorg voor hun cliënten bevorderen.

Het concept van deze preventiecoaches krijgt eerst vorm in woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen, later kunnen andere voorzieningen in zorg en welzijn volgen. De coaches zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij het preventief werken aan mondgezondheid, valrisico's, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca bij hun bewoners. Dat wordt in eerste instantie de focus.

"Woonzorgcentra kunnen met dit project een expert in huis halen die hen kan helpen om aan de gezondheid van hun bewoners te werken", reageert Vandeurzen. "De coaches worden opgeleid door verschillende expertiseorganisaties, waardoor ze met kennis van zaken aan de bewoners praktische tips kunnen geven."

De Vlaamse Regering maakt 3.785.000 euro vrij voor een brede uitrol van het concept vanaf 2018. Opleiding van de coaches gebeurt door partnerorganisaties Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, het Vlaams Instituut Gezonder Leven, het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en Preventieve Mondzorg. Zij zullen ook de kwaliteit van hun dienstverlening opvolgen.