Pretparken openen de deuren dit weekend: dit is nieuw Tessa Rens

30 maart 2018

17u50

Bron: VTM NIEUWS 8 Het begin van de paasvakantie betekent niet alleen twee weken verlof voor de kinderen, maar ook meteen de start van het pretparkenseizoen. Zij openen naar jaarlijkse gewoonte op de eerste zaterdag van de paasvakantie de deuren. Dit zijn de opvallendste nieuwigheden in zowel binnen- als buitenland.

Bobbejaanland

In 2016 werd in Bobbejaanland al een achtbaan uitgerust met een virtual reality-techniek. Vanaf dit jaar kunnen bezoekers ook een speciale bril opzetten op de ‘Dreamcatcher’ als ze dat willen, om ook die achtbaan door speciale glazen te beleven. Op 31 maart zal de ‘Dreamcatcher’ gewoon opengaan, de VR-toepassing zal volgen in de loop van april.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat Bobbejaanland ook plannen heeft voor de toekomst. Tegen 2019 moet er een gloednieuw themagebied komen. Het themagebied zal twee hectare groot zijn, waardoor het park een serieuze uitbreiding krijgt. En, nog beter nieuws: het pretpark krijgt tegen dan ook een nieuwe rollercoaster: de ‘triple launch coaster’.

Nieuwe rollercoaster in Walibi

In het pretpark Walibi zal je de nieuwe funcoaster ‘Tiki-Waka’ kunnen uittesten. De rollercoaster is 500 meter lang en zal een snelheid bereiken tot 55 kilometer per uur. De attractie wordt ook omringd door een avonturenparcours, waar bezoekers ook onder en rond de 'Tiki-Waka' in torens kunnen klimmen.

Vernieuwing van Aqualibi

Aqualibi werd in een nieuw jasje gestoken. Vanaf de paasvakantie zullen bezoekers ondergedompeld worden in een Caraïbische sfeer met houten gekleurde gevels, exotische cocktails en bruisende salsavibes. Het zwemparadijs kreeg een tropische aankleding om je écht op vakantie te wanen. Daarnaast is er ook een nieuwe kinderzone voor de jongsten onder ons, zodat ook zij naar hartenlust kunnen ravotten.

4D-film in Bellewaerde

In Bellewaerde kunnen bezoekers dit jaar genieten van een gloednieuwe 4D-film: ‘The Son of Bigfoot’. Het verhaal gaat over Adam, die op zoek gaat naar zijn verloren vader en ontdekt dat hij Bigfoot is.

Intussen wordt in Bellewaerde ook gewerkt aan een indoorwaterpark, maar die opening is pas voorzien in het voorjaar van 2019. Nog eventjes wachten dus.

Nieuw in de Efteling

Over de grens in Nederland heeft ook de Efteling, dat het hele jaar geopend is, een aantal nieuwigheden voorzien. Zo komt er vanaf september een gloednieuwe theatershow, die de naam ‘CARO’ kreeg. Daarnaast gaat de achtbaan ‘Python’ opnieuw open voor het publiek. Deze eerste achtbaan van de Efteling (1981) werd in de winter bijna helemaal afgebroken en met een nieuwe baan helemaal weer opgebouwd.

Een van de topattracties werd ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. De ‘Droomvlucht’ was vanwege veiligheidsredenen voor deze mensen afgesloten, maar zij zullen er nu ook van kunnen genieten dankzij virtual reality en andere technieken.

Europa-Park

Ook in het Duitse Europa-Park zijn er nieuwe belevenissen. Vooral de themazone Frankrijk krijgt vanaf dit weekend extra aandacht. Het Franse themagebied werd opgefrist en krijgt daarnaast ook een nieuwe indoor achtbaan: de ‘Eurostat CanCan Coaster’, een achtbaan die je met een VR-bril kan beleven.

Daarnaast neemt 'Beertje Paddington' zijn intrek in Duitslands grootste attractiepark. Dagelijks zal hij schitteren in de nieuwe ijsshow. Nog een kinderboekenheld komt tot leven: 'Jim Knopf 'wordt het nieuwe thema van de attractie 'Old 99'. En er komen ook heel wat nieuwe shows.