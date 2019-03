Pretparken breiden rookverbod uit Roken vanaf nu ook verboden tijdens buitenoptredens Redactie

25 maart 2019

17u45 0

De pretparken en dierentuinen verstrengen hun rookbeleid. Dat hebben ze samen beslist. Over twee weken start het nieuwe seizoen, en vanaf dan mag je niet meer roken op plaatsen waar veel volk tegelijk aanwezig is. Tijdens een show, of een optreden buiten bijvoorbeeld. Op speelpleinen en in wachtrijen was roken eerder al verboden.

Plopsaland De Panne voert een rookverbod in tijdens alle buitenoptredens op het centrale plein aan de ingang van het park. Het gaat om zo’n 30 shows per jaar. “Tijdens een optreden van bijvoorbeeld K3 staan 2.000 tot 3.000 bezoekers dicht bij elkaar”, zegt Directeur Steve Van den Kerkhof van Plopsland De Panne. “Als dan iemand een sigaret opsteekt, is dat vrij hinderlijk voor de andere bezoekers die ook naar de show staan te kijken.”

Tijdens een vergadering hebben alle Belgische pretparken gezamenlijk beslist om roken te ontmoedigen op plaatsen waar veel bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Zo zal je in Bellewaerde in Ieper niet meer mogen roken tijdens de stunt- en duikshow, die 3 of 4 keer per dag wordt opgevoerd. Walibi in Waver en Bobbejaanland in Lichtaart hebben geen buitenshows, daar blijft voorlopig alles zoals het is.

Totaal rookverbod

De pretparken vinden dat de mening van zowel rokers als niet-rokers gerespecteerd moet worden en dat ze gelijkwaardig behandeld moeten worden. Toch gaan alle pretparken op termijn wel richting een totaal rookverbod. Maar dat nu meteen al invoeren, zou de bezoekers te veel choqueren, denken ze. Roken mocht eerder al niet meer in wachtrijen en op speelpleinen, ook buiten niet. “Door de bezoekers is er een grote sociale controle, en het rookverbod wordt in de meeste gevallen ook gerespecteerd”, zegt Van den Kerkhof nog. “Boetes kunnen we niet opleggen. Bij een overtreding gaan we met de rokers praten, en in de meeste gevallen aanvaarden de rokers ook dat ze daarop aangesproken worden.”

Ontgoocheld

Voor Kom op tegen Kanker gaat het allemaal niet snel genoeg. “We zijn ontgoocheld dat pretparken niet meteen volledig rookvrij worden”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op Tegen Kanker. “Een pretpark is een plaats waar veel kinderen komen, vaak jonge kinderen. De pretparken zouden een voorbeeldrol kunnen spelen door roken volledig te verbieden. We betreuren dat dat niet gebeurt.”