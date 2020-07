Pretparken blikken met gemengde gevoelens terug op julimaand ISA

30 juli 2020

17u31

Bron: Belga 0 De Belgische pretparken blikken met gemengde gevoelens terug op de maand juli. Dat blijkt donderdag uit een rondvraag. De pretparken moesten door de coronacrisis hun capaciteit sterk verminderen, maar konden binnen die verlaagde capaciteit wel op een hoge bezetting rekenen. "Een topjaar zal het nooit worden", klinkt het.

Gemengde gevoelens

Na lang wachten mochten de Belgische pretparken op 1 juli weer de deuren openen. Ondertussen hebben de pretparken hun eerste maand achter de rug. Daar blikken ze op terug met gemengde gevoelens.

"Aan de ene kant moesten we onze capaciteit enorm verlagen, maar aan de andere kant werden binnen die capaciteit wel heel wat tickets verkocht", zegt CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof. De Plopsa-openluchtparken startten begin juli met een capaciteit van 25 procent en schaalden daarna op tot 40 procent.

"Momenteel zitten we weer op een capaciteit van 25 à 30 procent, omdat we op veilig willen spelen." Binnen die verlaagde capaciteit worden wel elke dag tussen 80 en 100 procent tickets verkocht. Toch blijft het voor de parken moeilijk.

"Het is op het randje om rendabel te zijn, omdat we ook grote investeringen moesten doen om de parken 'coronaproof' te maken. Als we de rest van het jaar kunnen openblijven komt dat op een investering van 1 miljoen euro", vertelt Van den Kerkhof.

We verwachten in augustus een terugval in het aantal reservaties Steve Van den Kerkhof

Momenteel worden annuleringen van tickets bij Plopsa nog gecompenseerd door nieuwe reservaties, maar de groep ziet augustus somber in. “De coronacijfers zijn niet gunstig, dus wij blijven op onze lagere capaciteit. We verwachten in augustus een terugval in het aantal reservaties."

Ook Bellewaerde spreekt van gemengde gevoelens over het verloop van juli. Daar staat de capaciteit van het park op 40 procent. De bezetting is er vooral in de weekends hoger. "In de week kan het wat kalmer zijn. In het weekend is het druk en spreiden we bezoekers door op zaterdag tot 22.00 uur open te blijven", zegt directeur Stefaan Lemey.

Voorlopig merkt het park nog niets van de verstrengde maatregelen. "We hebben geen annulaties of minder bezoekers dan in juli, maar een topjaar zal 2020 niet worden, aangezien we blijven vasthouden aan de lagere capaciteit."