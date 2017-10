Pretparkbezoeker (67) overleden na val in Bobbejaanland FT

18u37

Bron: VTM Nieuws 3 Looopings Het ongeval vond zaterdagmiddag plaats. Een man raakte zwaargewond toen hij een attractie wilde instappen. Hij mistrapte zich en kwam tussen twee gondels terecht.

De pretparkbezoeker die zaterdagmiddag een zware val maakte in Bobbejaanland, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt Rudy Remijsen, woordvoerder van de politie van Turnhout. De 67-jarige man viel enkele meters naar beneden toen hij attractie Aztek Express wilde instappen. Hij moest met een medisch urgentieteam naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is voorlopig nog altijd een raadsel hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Met de attractie zelf was niet mis.