Presteren mannen echt beter als ze vader worden, zoals Wout Van Aert zegt?

Nadine Van Der Linden

09 september 2020

05u00

De vrouw van Wout van Aert is zwanger en voor zijn wielercarrière blijkt dat een klavertjevier, hoefijzer en konijnenpoot ineen: alles lukt momenteel. "Ik haal meer motivatie uit het wenkende vaderschap dan ik zelf besef", zegt de wielrenner. Zwangerschap doet dus ook iets met een mán: het beïnvloedt de hormonen en wurmt zich in het hoofd. "Geluk maakt een beetje lui. Maar bij toppers is dat net goed: de nakende baby neemt stress weg."